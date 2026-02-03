Reuters: OpenAI ищет замену для чипов Nvidia

Компания OpenAI не удовлетворена качеством некоторых новейших чипов для ИИ производства Nvidia и уже подыскивет им замену. Об этом со ссылкой на восемь осведомленных источников сообщает агентство Reuters.

В сентябре 2025 года Nvidia объявила, что инвестирует в OpenAI $100 млрд. Планировалось, что в рамках этого стратегического партнерства Nvidia поставит OpenAI чипы для создания дата-центров, необходимых для обучения и использования ИИ-моделей. Но окончательное подписание этой сделки постоянно откладывалось, и за прошедшие месяцы OpenAI уже заключила соглашения с другими производителями о поставках аналогичных чипов.

В конце января Nvidia сообщила о сокращении инвестиций в OpenAI, а в СМИ появились сообщения о напряженности отношений между двумя компаниями.

Алена Миклашевская