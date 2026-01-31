Nvidia сократит инвестиции в OpenAI при сохранении партнерства

Корпорация Nvidia подтвердила участие в финансировании OpenAI, однако сумма вложений окажется значительно ниже ранее обсуждавшихся $100 млрд. Об этом заявил CEO компании Дженсен Хуанг, передает Bloomberg.

По данным Wall Street Journal, инициатива по вложению $100 млрд застопорилась из-за сомнений среди сотрудников компании. В частных беседах господин Хуанг критиковал подход OpenAI к бизнесу, указывая на недостаток дисциплины и риски конкуренции.

В OpenAI заявили, что технологии Nvidia являются основой их технологических достижений и будут продолжать играть ключевую роль в будущих разработках. В Nvidia подчеркнули, что OpenAI остается важным партнером, и компания намерена продолжать сотрудничество.