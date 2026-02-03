Все российские участники Олимпиады-2026 прошли допинг-тестирование

В преддверии зимней Олимпиады Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило всех российских спортсменов, который выступят на Играх. Об этом в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил глава организации Жак Антенен.

«Все участвующие нейтральные атлеты из России и Белоруссии были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA»,— приводит «РИА Новости» слова господина Антенена. Также сообщается, что в общей сложности ITA проверило 2916 спортсменов и провело 7100 тестов.

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В Играх примут участие 13 российских спортсменов.

Таисия Орлова