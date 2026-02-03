Экс-начальника комитета культуры Челябинска отпустили из СИЗО домой

Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения бывшему начальнику комитета по культуре городской администрации Элеоноре Халиковой, обвиняемой по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). После двух месяцев в СИЗО ее отправили под домашний арест. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в суде.

Элеонора Халикова пробудет под домашним арестом еще месяц, до 5 марта 2026 года. Ее задержали 5 декабря 2025 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, с января 2023 года до июня 2024-го начальник управления культуры «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» приказала директору Центрального парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина заключить договор на поставку аттракционов на сумму более 86 млн руб. Их цена была завышена. Кроме того, Элеонора Халикова знала, что в парке планировались работы по сносу этих объектов.

Виталина Ярховска