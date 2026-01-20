Удмуртия взяла два кредита из бюджета РФ на 540 млн рублей по ставке 3% годовых

В декабре Удмуртия получила два казначейских инфраструктурных кредита на 540 млн руб. из федерального бюджета. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный минфин.

532 млн руб. этих средств направлены на реализацию проектов в сфере ЖКХ, 8 млн — на строительство промпарка в Глазове. Ставка по кредитам — 3% годовых, срок — до 2040 года.

В минфине изданию добавили, что госдолг Удмуртии на 1 января 2026 года составил 54,6 млрд руб. За 2025 год он снизился на 11,4 млрд руб. Из этого объема 95% составляют кредиты из федерального бюджета под 0,1% и 3% годовых. Остальные 5% — облигации на 2,5 млрд руб. по ставке 10,5% годовых. Расходы на обслуживание госдолга — 500,9 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Напомним, по принятому в ноябре 2025 года проекту бюджета на ближайшую трехлетку госдолг региона увеличится до 59 млрд руб. в 2026 году. Планируется, что доля кредитов из федерального бюджета снизится до 82%. Остальные 18% составят средства кредитных организаций.

О том, как принимался бюджет Удмуртии на 2026 год с дефицитом почти 10 млрд руб., читайте в материале «Казна непроедания».