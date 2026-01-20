Удмуртия взяла два кредита из бюджета РФ на 540 млн рублей по ставке 3% годовых
В декабре Удмуртия получила два казначейских инфраструктурных кредита на 540 млн руб. из федерального бюджета. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный минфин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
532 млн руб. этих средств направлены на реализацию проектов в сфере ЖКХ, 8 млн — на строительство промпарка в Глазове. Ставка по кредитам — 3% годовых, срок — до 2040 года.
В минфине изданию добавили, что госдолг Удмуртии на 1 января 2026 года составил 54,6 млрд руб. За 2025 год он снизился на 11,4 млрд руб. Из этого объема 95% составляют кредиты из федерального бюджета под 0,1% и 3% годовых. Остальные 5% — облигации на 2,5 млрд руб. по ставке 10,5% годовых. Расходы на обслуживание госдолга — 500,9 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.
Напомним, по принятому в ноябре 2025 года проекту бюджета на ближайшую трехлетку госдолг региона увеличится до 59 млрд руб. в 2026 году. Планируется, что доля кредитов из федерального бюджета снизится до 82%. Остальные 18% составят средства кредитных организаций.
О том, как принимался бюджет Удмуртии на 2026 год с дефицитом почти 10 млрд руб., читайте в материале «Казна непроедания».