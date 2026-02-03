В Красноярском крае ужесточили правила продажи алкоголя с 1 марта

В Красноярском крае с 1 марта вводится запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 10:00. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Мера относится к магазинам, расположенным в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также к находящимся на первых этажах домов заведениям. В сообщении уточняется, что 1 июня и 1 сентября продажа алкоголя будет запрещена во всех магазинах края. Предприятия общепита смогут продавать спиртное на летних площадках только после получения специального разрешения в Минпромторге региона.

Власти регионов России ведут борьбу с алкоголизацией населения с начала 2025 года. Во многих городах РФ вводятся ограничения по торговле алкоголем и продаже спиртного в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах.

