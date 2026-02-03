Бывшего судью из Сочи арестовали по делу о превышении полномочий

Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца бывшему судье районного суда Сочи Валерию Слуке, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Он проходит по делу о превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года судья необоснованно принимал к производству иски с нарушением территориальной подсудности, не привлекал ответчиков и не исследовал доказательства. Впоследствии были вынесены семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие земель из муниципальной собственности.

Краснодарский краевой суд отменил эти решения и вернул участки городу. Валерий Слука ушел в отставку в феврале 2023 года, когда квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила его полномочия из-за систематических и грубых нарушений. Судейскую должность он занимал с 2004 года, в 2014–2019 годах был заместителем председателя Центрального районного суда Сочи.