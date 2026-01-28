В Сочи бывший судья Слука подозревается в вынесении неправосудных решений

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Валерия Слуки, судьи в отставке Центрального райсуда Сочи, сообщает Следственный комитет России.

Возбуждение дела согласовано с Высшей квалификационной коллегией судей РФ. Бывшего судью Слуку подозревают в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений. Всего в деле семь эпизодов, касающихся распоряжения муниципальными земельными участками в Сочи.

По данным следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года Валерий Слука необоснованно принял к производству исковые заявления граждан, нарушая территориальную подсудность. Судья не привлек к участию в процессе ответчиков и не стал исследовать доказательства. В итоге господин Слука вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие участков в Сочи из муниципальной собственности.

Краснодарский краевой суд отменил необоснованные решения Центрального райсуда Сочи и вернул участки в собственность города.

Валерий Слука был отправлен в отставку в феврале 2023 года. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила его полномочия из-за систематических и грубых нарушений в работе. Господин Слука был назначен судьей в 2004 году, с 2014 по 2019 год был заместителем председателя Центрального районного суда Сочи.

Анна Перова, Краснодар