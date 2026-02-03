На выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту медицинских учреждений в Татарстане выделили 539,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На капремонт больниц в Татарстане направят 539,6 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На капремонт больниц в Татарстане направят 539,6 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наибольшую сумму (390,8 млн руб.) направят на капитальный ремонт зданий Бугульминской центральной районной больницы на улице 14 Павших.

Еще 49 млн руб. предусмотрено на обновление здания Черемшанской центральной районной больницы в селе Черемшан. Капитальный ремонт терапевтического корпуса Аксубаевской центральной районной больницы в поселке Аксубаево обойдется в 99,8 млн руб. Работы включают приобретение мебели, оборудования, инвентаря и благоустройство территории.

Финансирование предусмотрено из бюджета республики, завершить работы планируется до 1 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Ранее сообщалось, что на капремонт поликлиник в Татарстане направят 400 млн руб.

Анна Кайдалова