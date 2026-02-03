На капремонт поликлиник в Татарстане направят 400 млн рублей
В Татарстане на капитальный ремонт медицинских учреждений выделили 400 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Наибольший объем средств (142,1 млн руб.) предусмотрен на выполнение строительно-монтажных работ по капремонту поликлиники Дрожжановской центральной районной больницы в селе Старое Дрожжаное.
Также запланирован ремонт трех поликлиник Зеленодольской ЦРБ: на улице Королева (55,9 млн руб.), улице Заикина (51,7 млн руб.) и улице Карла Маркса (40 млн руб.). Еще 110,4 млн руб. направят на обновление диагностического подразделения поликлиники с женской консультацией Бавлинской центральной районной больницы в Бавлах.
Финансирование предусмотрено из федерального и республиканского бюджетов. Завершить работы планируется до 1 декабря 2026 года.
Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».