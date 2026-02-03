Суд снял арест со счетов и активов аптечной сети «36,6»

Арбитражный суд Москвы отменил обеспечительные меры в отношении четырех юридических лиц фармритейлера «36,6». Об этом «Ъ» сообщили в аптечной сети.

Наложить на компании группы обеспечительные меры в виде ареста счетов и активов на сумму 3,7 млрд руб. требовало малоизвестное ростовское ООО «Агро Строй+». 26 января арбитражный суд удовлетворил эти требования. Со стороны «36,6» под ограничения попали ПАО «Аптечная сеть 36,6», дистрибутор ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс», «Аптека-А.в.е» и «Аптека-А.в.е-1». Также меры коснулись ранее связанного с фармритейлером ООО «Концерн Россиум» и бывших совладельцев сети — Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе. В итоге юрлицам удалось оспорить ограничения.

В фармритейлере, под брендами которого работают «Аптека 36,6» и «Горздрав», отметили, что ситуация не повлияла на работу сети.

Спор связан с долгами фармдистрибутора Alliance Healthcare Russia, входившего в периметр сети.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лекарства под арестом».

Виктория Колганова