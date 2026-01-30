Лекарства под арестом

Активы четырех юридических лиц фармритейлера «36,6» и двух бывших совладельцев компании Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе оказались под арестом в рамках требований ростовской компании «Агро Строй+» на 3,7 млрд руб. Спор связан с долгами фармдистрибутора Alliance Healthcare Russia, входившего в периметр сети. Разбирательство вряд ли создаст финансовые затруднения для «36,6», но приведет к репутационным рискам.

Со стороны «36,6» под ограничения попали ПАО «Аптечная сеть 36,6», дистрибутор ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс», «Аптека-А.в.е» и «Аптека-А.в.е-1». В компании пояснили, что работа сети продолжается в прежнем режиме. Связаться с господами Кинцурашвили и Саганелидзе не удалось. В инвесткомпании «Регион», владеющей «Россиумом», и «Агро Строй+» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Фармритейлер «36,6» был основан в 1991 году Сергеем Кривошеевым и Артемом Бектемировым. Сейчас под брендами группы «Аптека 36,6» и «Горздрав» работают 2,75 тыс. объектов. Согласно DSM Group, по итогам января—сентября 2025 года оборот сети составил 84,5 млрд руб., увеличившись на 22% год к году. Компания заняла 5,1% российского рынка в коммерческом сегменте. В рейтинге крупнейших аптечных сетей она находится на четвертой строчке. Структура владения «36,6» сейчас не раскрывается.

Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе — создатели аптечного бренда A.v.e, который они развивали с 2011 года. В периметр их компании также входила сеть «Горздрав». В 2013 году предприниматели договорились о слиянии с «36,6», получив в ней доли. Совладельцами группы господа Кинцурашвили и Саганелидзе были до начала 2018 года. Тогда они вышли из бизнеса, сохранив за собой бренд A.v.e и продолжив развивать его как премиальную сеть. Но уже в 2022 году фармритейлер столкнулся с финансовыми сложностями. Сейчас аптек под вывеской A.v.e нет, а Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе признаны банкротами.

«Агро Строй+» — малоизвестная на рынке структура, зарегистрированная в Ростове-на-Дону в 2017 году. Ее бенефициар — Александр Харламов, следует из СПАРК. С иском к структурам «36,6» и ее бывшим совладельцам компания обратилась в декабре прошлого года. Претензии связаны с долгами фармдистрибутора Alliance Healthcare Russia, отмечало Vademecum. Компания была куплена «36,6» в 2016 году, позднее переименована в ООО «Фарм-Логистик» и признана банкротом. Один из ее контрагентов уступил долг «Агро Строй+».

Обеспечительные меры, включая арест счетов и активов,— стандартный юридический инструмент в банкротных делах, объясняет гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. Средства компании в размере исковых требований обычно остаются замороженными до рассмотрения спора по существу. Господин Зайцев сомневается в том, что мера несет существенные финансовые риски для «36,6», скорее — репутационные.

На новостях об аресте имущества стоимость акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» на Мосбирже в моменте опускалась до 8,18 руб. за бумагу, при открытии торгов цена составляла 8,54 руб. Рынок реагирует на информационные сигналы, констатирует директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Виктория Колганова