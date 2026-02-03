Еще одного воронежца оштрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за песни Сердючки

Нововоронежский горсуд Воронежской области привлек местного жителя 2002 года рождения к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему назначили максимальное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда. Согласно картотеке суда, речь может идти о Станиславе Орещенко.

В основу административного дела легли события конца января, которые произошли на улице Космонавтов в Нововоронеже. Установлено, что местный житель громко включил в машине песню Верки Сердючки «Гулянка». В суде посчитали это публичным действием, совершенным «в поддержку ВСУ, которые противостоят вооруженным силам РФ».

В середине ноября Борисоглебский горсуд Воронежской области назначил местному жителю Павлу Вахрушеву штраф в 50 тыс. руб. за аналогичное правонарушение. Воронежец включил «Гулянку» у входа в местный клуб «Жара». После того как инцидент получил огласку, он записал видео с извинениями на фоне герба и флагов РФ.

Алина Морозова