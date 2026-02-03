Глава управления Россельхознадзора в Приморье задержан по подозрению в коррупции

Руководитель Приморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Дмитрий Зданович задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Зданович задержан, инкриминируется взяточничество, в управлении проводятся обыски»,— сказал собеседник «Ъ».

Официально эту информацию представители правоохранительных органов не комментируют.

43-летний Дмитрий Зданович является государственным советником РФ третьего класса. В 2016 году получил почетную грамоту Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сказано на сайте ведомства.

Ранее в этом году был вынесен приговор по уголовному делу в отношении группы бывших чиновников управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и приближенных к ним предпринимателей. Они признаны виновными в получении взяток с экспортеров за выдачу фитосанитарных сертификатов. Всего подсудимые получили более 45 млн руб. незаконных вознаграждений. Основной фигурант дела, и. о. руководителя управления Юлий Иванов, был освобожден от уголовной ответственности после того, как подписал контракт на участие в специальной военной операции и получил госнаграду на фронте. Пять подсудимых, среди которых два бывших сотрудника отдела Россельхознадзора в приморском Уссурийске, получили от восьми лет четырех месяцев до девяти лет колонии строгого режима. Они также должны выплатить штраф в размере от 2,4 млн до 45 млн руб..

Алексей Чернышев, Владивосток