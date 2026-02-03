Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Теннисистка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Дуби

Россиянка Людмила Самсонова обыграла индонезийку Джанис Тьен и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Абу-Даби. Общий призовой фонд соревнований превышает $1,2 млн.

Фото: Edgar Su / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. В рейтинге WTA Людмила Самсонова занимает 18-е место, Джанис Тьен располагается на 47-й строке. За выход в полуфинал россиянка поспорит с победительницей встречи между 17-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро и ее соотечественницей Хейли Баптист (56-я в мире).

Турнир завершится 8 февраля. В прошлом году победительницей стала швейцарка Белинда Бенчич.

Таисия Орлова

