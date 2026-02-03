98% озимых на Ставрополье пережили погодные аномалии

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Константин Ишков доложил губернатору Владимиру Владимирову, что 98% посевов озимых культур пребывают в хорошем и удовлетворительном состоянии. Аграрии провели еженедельную планерку в правительстве края, где отметили стабильную ситуацию в агропромышленном комплексе. Подготовка к весенним полевым работам идет строго по плану, несмотря на недавние осадки и похолодание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Погодные капризы минувшей недели не повредили растениям: обильный снежный покров надежно защитил их от заморозков. Зимовка скота тоже проходит штатно — все хозяйства полностью заправили корма. Аграрии тем временем активно готовятся к весеннему севу: из 68,9 тыс. т семян уже протестировали 27,8 тыс. т, что дает 40,4% обеспеченности качественными семенами.

Регион демонстрирует устойчивость АПК на фоне рекорда 2025 года, когда собрали 10,6 млн т зерновых и зернобобовых — лучший показатель в истории Ставрополья. В 2026 году власти выделят аграриям не менее 5,1 млрд руб. господдержки по 35 направлениям, включая запуск программы «Поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса» с грантами фермерам («Агромотиватор»). Садоводы получат 528,4 млн руб. на закладку 250 га садов, уход за 1680 га и 120 га питомников, плюс 14 млн руб. на ягоды.

Ставрополье наращивает мелиорацию: с господдержкой запустят 14 проектов на 6,6 тыс. га орошения. Аграрии реализуют 46 инвестиционных проектов в АПК на 45 млрд руб., фокусируясь на семенах кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Губернатор Владимир Владимиров требует оперативных выплат субсидий, чтобы сохранить лидерство края в российском АПК. Ранее, в декабре 2025 года, регион уже получил 6,7 млрд руб. по 35 программам.

По данным на декабрь 2025 года 95% из 2 млн га озимых (взошло 1,9 млн га) находились в норме после посева. Это позволяет аграриям делать выводы, что, несмотря на аномальные холода этой зимой, подавляющая часть посевов перенесла экстремальные условия хорошо, и у региона есть шанс повторить прошлогодний рекорд по урожаю.

Станислав Маслаков