ССК-2026: ставка на цифровую трансформацию и социальную ответственность

В Краснодаре прошла конференция Vision*-2026, на которой девелопер ГК ССК заявил о своей стратегии на пять лет — до 2030 года. Конференция была разделена на три части: для сотрудников компании, агентов недвижимости и подрядчиков.

Пять лет назад, в 2020-м, ССК утвердила план развития до 2025 года — и значительно перевыполнила его. Из сильного регионального игрока компания превратилась в одного из лидеров отрасли, уверенно войдя в ТОП-5 застройщиков России по объёму ввода жилья.

В 2025 году ССК сдала в эксплуатацию 560 тысяч квадратных метров жилья. А всего за последние шесть лет комфортные квартиры от ССК получили более чем 30 тысяч семей.

Стратегия компании на следующие пять лет обозначена как «двухконтурный маховик роста», где две главные составляющие — продажи и стройку - вместе раскручивают партнеры, агенты, команда компании и клиенты. Главный фокус стратегии сделан на ценности человека.

Также 2026-й объявлен в ССК как год технологий и интеграции искусственного интеллекта. Все процессы цифровизуются, ИИ внедряется на уровне независимого мнения.

Путь компании к 2030 году включает в себя несколько этапов развития:

ускорение бизнеса: оптимизация всех ключевых циклов от первого контакта с клиентом до сдачи объекта.

рост доли рынка: компания является надежным застройщиком и имеет высокий запас прочности.

фокус на ценности продукта: максимизация прибыли с каждого квадратного метра за счет повышения ценности продукта.

экосистема: компания сама генерирует подавляющую часть ключевых ресурсов и компетенций, не завися от внешних факторов.

Однако главное, на что ССК делает ставку — это сотрудники компании, агенты по продажам и партнеры. Они будут не просто исполнителями, а архитекторами системы. Им предоставят все необходимые данные, инструменты, прозрачные KPI и свободу решений — для достижения прорывных результатов.

Конечно, агентам недвижимости и партнерам по строительству ССК уделит в 2026 году особое внимание. Их комфорт, мотивация и профессиональный рост позволяют добиваться высоких показателей и являются одним из главных приоритетов девелопера на этот год.

Для агентов внедрят полную цифровизацию всех работ с клиентами. Это позволит сократить сроки сделок на 30% в пилотных проектах, заметно повысить прибыльность и укрепить конкурентные преимущества. При работе с подрядчиками запустят сквозной рейтинг по критериям: сроки, бюджет, минимум предписаний строительного контроля. Лучшим в рейтинге будет отдаваться приоритет.

Одной из целей компании является вхождение в ТОП-10 девелоперов России по скорости строительства. Для достижения цели в ССК усилят цифровизацию: расширят использование Project LAD и уже внедряют среду общих данных на базе Sarex, а также BIM-технологии** — чтобы исключить ошибки, ускорить процессы и минимизировать допсоглашения.

Для ССК 2026-й — не только год запуска приведенной стратегии, но и год старта новых объектов в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Ленинградской области. Также ССК входит с масштабными проектами в новые регионы — Ставропольский край и Карачаево-Черкесию.

Развивая бизнес, группа компаний ССК рассматривает социальную ответственность как неотъемлемую часть своей миссии. В 2025 году в поддержку жителей и регионов России было направлено 760 миллионов рублей. Среди ключевых направлений — программы помощи семьям и детям, развитие массового спорта и культуры, сотрудничество с Русской православной церковью, помощь участникам специальной военной операции.

Только в 2025 году вооружённым силам России передано: 150 квадрокоптеров, более 60 автомобилей повышенной проходимости, 106 мотоциклов, 26 квадроциклов, средства связи и навигации, компьютерная техника, а также контейнерные модули для военнослужащих.

Всё, чего достигла компания, стало возможным благодаря мощной и сплочённой команде. Сегодня в группе компаний ССК работает две тысячи человек, более двухсот из которых выросли внутри компании от рядовых сотрудников до руководящих позиций. И в ближайшие годы развитие человеческого потенциала останется одним из стратегических приоритетов ССК.

