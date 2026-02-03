Глава Башкирии заявил, что на учителя в гимназии напали с игрушечным автоматом

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ученик, напавший на учителя и троих одноклассников в гимназии №16, вошел в школу с пластиковым игрушечным автоматом, из-за чего металлодетектор не смог выявить предмет при входе напавшего в здание.

Кроме того, написал руководитель региона, металлодетектор среагировал на нож, однако, несмотря на сигнал, подростка не остановили. По мнению господина Хабирова, это произошло из-за того, что у большинства учеников «есть с собой что-то металлическое», на что никто не обращает внимания.

«Самое главное – никто не пострадал. На данный момент следственный комитет возбудил два уголовных дела... Важно разобраться, почему парень совершил этот поступок»,– написал глава Башкирии в Telegram-канале.

По словам Радия Хабирова, сегодня школа закрыта, детей отправили по домам, на завтра назначены классные собрания.

Сегодня утром девятиклассник уфимской гимназии №16 несколько раз выстрелил в учителя и троих сверстников. Раненных нет. СКР возбудил уголовные дела о халатности и покушении на убийство. В числе первоначальных версий значилось нападение со страйкбольным оружием. Как сообщал «Ъ-Уфа», четыре дня назад гимназия нашла подрядчика для охраны школы за 163,5 тыс. руб. Школа оснащена металлодетектором, тревожной кнопкой, видеонаблюдением и другим оборудованием.

Идэль Гумеров