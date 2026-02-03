Fox News: прибытие Ил-76 на военный аэродром на Кубе обеспокоило США

Прибытие российского грузового самолета Ил-76 на военный аэродром в Гаване в воскресенье вечером вызвало беспокойство официальных лиц США. Об этом сообщает Fox News. По схожему маршруту самолет следовал перед захватом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Подсанкционный самолет Ил-76, эксплуатируемый российской авиакомпанией «Авиакон Цитотранс», приземлился на военном аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос в 48 км к югу от Гаваны. Как отмечается в публикации, самолет, «обычно используемый для перевозки военной техники», до этого совершал посадки в Санкт-Петербурге и Сочи, а также в Мавритания и Доминиканской Республике.

«Этот же самолет выполнял рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года во время обострения отношений Вашингтона и Каракаса. Передвижение предшествовало военным действиям США в Венесуэле, — отмечают журналисты Fox News. — С тех пор американские официальные лица и аналитики указывали на такую последовательность событий как на тревожный сигнал».

Президент США Дональд Трамп 30 января объявил чрезвычайное положение из-за «угрозы со стороны Кубы» и издал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров. Как писали СМИ, в администрации США обсуждался вариант нефтяной блокады острова с целью свержения кубинской власти. Российский МИД назвал давление на Кубу неприемлемым и выразил готовность продолжить оказание стране политической и материальной поддержки.