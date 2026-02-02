Лавров назвал неприемлемым давление на Кубу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Стороны обсудили предстоящие контакты и приоритетные вопросы сотрудничества. Российский министр назвал неприемлемым оказание давления на Кубу.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам на остров энергоносителей, что чревато серьезным ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в стране. Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки»,— говорится в сообщении российского МИДа.

Президент США Дональд Трамп 30 января объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы и издал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров. СМИ писали, что в администрации США обсуждался вариант нефтяной блокады острова с целью свержения кубинской власти.

Лусине Баласян