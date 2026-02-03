В Подмосковье завершился второй этап Кубка «Рецепт-Спорт: Отчаянные мечтатели»

В Пересвете (Московская область) завершился второй этап Кубка «Рецепт-Спорт: Отчаянные мечтатели» по лыжным гонкам и биатлону для юных паралимпийцев и параатлетов. Соревнования проходили при поддержке благотворительной программы «ДоброFON» параллельно с чемпионатом и первенством Москвы по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА.

Программа включала в себя лыжные гонки (спринт и 10 км классическим стилем) и биатлон (спринт-пасьют и спринт). Организаторы отмечают, что этап стал «значимым событием не только благодаря спортивным результатам, но и благодаря историям участником». Впервые на соревнованиях выступила Анна Федорина, которая после аварии передвигается на коляске. 14-летний Тимур Гайсин выступил не только в Кубке, но и в первенстве Москвы на взрослой дистанции. Он одержал победу в спринте.

«Заметно выросла подготовка ребят, мы провели сбор перед соревнованиями, видно, что работали много с тренажёром, растут, сам подход уже не детский. Волнение перед стартом, ответственность уже появилась у ребят»,— отметила старший тренер команды и учредитель фонда Ирина Громова.

Кубок «Рецепт-Спорт: Отчаянные мечтатели» готовится к следующим этапам: 3 февраля соревнования состоятся в Пересвете, 6 февраля — в Чебоксарах, где параллельно со взрослыми всероссийскими соревнованиями пройдет детский Кубок.

Арнольд Кабанов