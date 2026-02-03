СК возбудил дело о халатности чиновников Махачкалы из-за опасного канала

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы СУ СК РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность, сообщает пресс-служба ведомства.

Должностные лица администрации города и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы» не установили барьерные ограждения вдоль водоканала имени Октябрьской Революции. Они игнорировали свои обязанности по благоустройству территории и обеспечению безопасности дорожного движения. Следствие установило: чиновники не приняли мер, хотя знали о рисках.

Бездействие создало опасные условия для водителей и пешеходов. Участок канала, проходящий параллельно проезжей части, стал ловушкой — машины регулярно скатывались в воду. Число дорожно-транспортных происшествий резко выросло: только за последний год зафиксировали несколько опрокидываний автомобилей прямо в водоем. Один из недавних инцидентов привлек внимание властей — авто полностью ушло под воду, водитель чудом выплыл. Жители близлежащих районов неоднократно жаловались в мэрию на отсутствие ограждений, но реакции не последовало.

Водоканал, построенный еще в советские годы для орошения и водоснабжения, протянулся на 12 км через городскую черту Махачкалы. Его берега в Ленинском районе — узкие, без откосов и защитных барьеров на протяжении 2,5 км. Скоростной режим здесь достигает 60 км/ч, а освещение минимальное. По данным ГИБДД Дагестана, с 2023 года произошло не менее 7 аварий с падением в канал, две из них — со смертельным исходом. Общий ущерб от порчи транспорта превысил 15 млн руб.

Следователи проводят обыски в мэрии и ЖКХ, проверяют тендеры на благоустройство за три года. Экспертиза установит точный ущерб для граждан — от морального вреда до экономических потерь. Жители требуют немедленных мер: установка 1,2 км металлических барьеров обойдется в 45 млн руб. Мэр Махачкалы обещал отчет на сессии 5 февраля. Дело обещает вскрыть глубокие проблемы городской инфраструктуры — в Дагестане аналогичные инциденты фиксируют ежегодно.

Станислав Маслаков