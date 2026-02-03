В Самарской области вновь ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области из-за снегопада введено временное ограничение движения на трассе М-5 «Урал», сообщили в министерстве транспорта региона.

На участке км 890 — км 972 (Ставропольский и Сызранский районы Самарской области) трассы М-5 Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск временно ограничено движение маршрутных транспортных средств и грузового транспорта.

Запрет действует до 15:00. Срок может быть продлен, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.

