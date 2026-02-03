Доля госпрограмм в выдачах ипотеки в 2025 году превысила 80%

Доля государственных программ в выдачах ипотеки в 2025 году превысила 80%, сообщила на пресс-конференции заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Анна Горелова. По данным презентации ЦБ РФ, показатель составил 82%.

«У нас по-прежнему основной объем выдачи ипотеки приходится на госпрограммы, в частности, на семейную ипотеку», — отметила она (цитата по ТАСС).

В декабре 2025 года доля государственных программ достигла рекордных 88% из-за ажиотажного спроса на «семейную ипотеку», сообщила пресс-служба ВТБ. По оценке банка, по итогам всего года доля льготных программ составила 79%.