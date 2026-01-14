ВТБ: доля госпрограмм по ипотеке выросла до рекордных 88% в декабре 2025 года

В декабре 2025 года доля государственных программ по ипотеке достигла рекордного значения в 88% из-за ажиотажного спроса на «семейную ипотеку», сообщила пресс-служба ВТБ (MOEX: VTBR). По оценкам банка, всего доля льготных госпрограмм по итогам года составила 79%. Предыдущий месячный рекорд был зафиксирован в июне 2024 года, перед окончанием массовой господдержки — 87,5%.

В декабре выдача ипотечных кредитов достигла пика за полтора года — 735 млрд руб.. «Это было обусловлено всплеском активности россиян на фоне ожидаемых изменений в условиях семейной ипотеки с 2026 года»,— рассказали в кредитной организации. Выдачи кредитов за этот период увеличились в 2,6 раза год к году.

Всего за 2025 год россияне оформили ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, в прошлом году ипотечный рынок завершил фазу адаптации. В 2026-м на рынке ипотеки ВТБ ожидает роста.