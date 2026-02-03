Власти КЧР в 2026 году выделили 308 млн рублей на жилье для сирот

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов провел совещание, посвященное обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он подчеркнул ключевую роль этой темы и отметил последовательный рост регионального финансирования, сообщает пресс-служба главы региона.

С 2021 по 2026 год объем средств из бюджета республики на покупку жилья для сирот увеличился в пять раз. В текущем 2026 году власти предусмотрели на эти цели 308 млн руб.

Участники совещания обсудили текущие проблемы, включая очереди на жилье и необходимость оперативного приобретения качественных объектов. Глава республики акцентировал внимание на трех главных задачах: снижении очередности, своевременной выдаче жилья и социальной адаптации сирот.

По итогам встречи Темрезов дал правительству ряд поручений. Власти создадут постоянно действующую рабочую группу с участием прокуратуры и Следственного комитета по КЧР. Эта группа будет координировать выполнение «дорожной карты» по предоставлению жилья сиротам. Такая мера позволит оперативно решать возникающие вопросы и контролировать процесс на всех этапах.

В КЧР проблема обеспечения жильем сирот стоит остро, как и во многих регионах России. Региональные власти дополняют федеральные программы собственными мерами. Например, в республике действуют приоритетные правила для детей-инвалидов-сирот, получающих жилье вне очереди.

