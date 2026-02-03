Бывшего советника Дмитрия Азарова Ольгу Михееву приговорили к сроку в колонии

Ленинский районный суд Самары огласил приговор бывшему советнику экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Оба признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как выяснили следователи, с октября по декабрь 2022 года и с сентября по декабрь 2023 года Ольга Михеева, будучи генеральным директором АНО «Институт регионального развития», занимала по внутреннему совместительству должность директора по стратегическому развитию научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

«Однако фактически свои обязанности по данной должности подсудимая не исполняла, при этом ей регулярно начислялись заработная плата, премии и компенсации»,— сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по ее указанию была создана временная должность директора по структурной интеграции, на которую был назначен по совместительству ее брат Денис Гусев — управляющий директор научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Ущерб оценивается в размере 5,9 млн рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Ольге Михеевой наказание в виде 5 лет лишения свободы, Денису Гусеву — 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Судом удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.

Ольгу Михееву задержали в мае 2024 года. Суд отправил бывшую чиновницу в СИЗО. Позже экс-главу АНО «Институт регионального развития» перевели под домашний арест. Дениса Гусева задержали и отправили под домашний арест в сентябре 2024 года.

