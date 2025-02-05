Облсуд отказался выпускать на свободу экс-советника бывшего самарского губернатора

Оставлено в силе решение о продлении домашнего ареста бывшего советника экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Ольги Михеевой. Постановление вынес облсуд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Михеева

Фото: samregion.ru Ольга Михеева

Фото: samregion.ru

Ольга Михеева, которая ранее занимала пост генерального директора АНО «Институт регионального развития» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бывшая чиновница незаконно работала в учреждении гендиректором и директором по стратегическому развитию.

Сумма ущерба, причиненного бюджету, составила около 1,4 млн руб. Ольгу Михееву задержали в мае 2024 года. Тогда же суд отправил бывшую чиновницу в СИЗО. Позже экс-главу АНО «Институт регионального развития» перевели под домашний арест, а затем продлили ей меру пресечения. Защита Ольги Михеевой пыталась оспорить это решение, но безуспешно.

Георгий Портнов