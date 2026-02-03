На Ставрополье построят новую дорогу между Ипатовским и Апанасенковским округами

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время рабочей поездки в Ипатовский округ провел совещание и поручил начать строительство новой автомобильной дороги от поселка Советское Руно Ипатовского округа до поселка Айгурского Апанасенковского округа, сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Этот участок протянется на 34 километра и сократит расстояние между двумя округами почти вдвое — с нынешних 88 километров по твердому покрытию до 34 километров. Жители, малый и средний бизнес, промышленные и аграрные предприятия ежедневно используют старый маршрут из Айгурского в город Ипатово, и новая трасса создаст им короткую и удобную альтернативу.

Владимир Владимиров подчеркнул стратегическое значение проекта для северной части края. Новая дорога приблизит Апанасенковский округ к краевой столице: путь из Айгурского в Ставрополь уменьшится с 215 до 161 километра. Тысячи местных жителей ждут этой транспортной артерии, которая вдвое сократит время в пути и принесет ощутимый экономический эффект. Глава региона распорядился подготовить проектно-сметную документацию и запустить работы в 2026 году с целью завершить строительство к концу 2027 года. Это решение приняли прямо на месте после обсуждения с местными властями и специалистами.

За последние пять лет в Ипатовском округе отремонтировали 40 участков общей протяженностью свыше 74 километров — две сельские дороги, 23 подъездных пути и 15 автодорог в Ипатово. Финансирование по программе «Развитие транспортной системы» превысило 1,1 млрд руб., большую часть выделили из краевого бюджета под контролем миндора. Глава округа Вера Шейкина отметила, что такие меры напрямую улучшают доступ к школам, больницам и другим объектам, повышая безопасность и комфорт.

В 2026 году Ставрополье отремонтирует более 88 километров дорог и четыре моста в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется ремонт 23 участков федеральных и краевых трасс, включая 9 километров на трассе «Ростов-на-Дону – Ставрополь» и продолжение работ на «Невинномысск – Эрсакон». С 2019 года обновили около 1000 километров дорог и 38 мостов по всей территории края.

Станислав Маслаков