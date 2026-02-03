Криштиану Роналду летом может покинуть «Ан-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду недоволен своим положением в саудовском «Ан-Насре» и рассматривает уход из клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Record.

Вчера Роналду бойкотировал матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Эр-Рияда». По данным газеты A Bola, португалец считает, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) недостаточно финансирует «Ан-Наср» по сравнению с другими командами, которые находятся под управлением компании. По мнению Роналду, он «заслуживает большего уважения», поскольку «сыграл ключевую роль в развитии саудовского футбола и выведении его на беспрецедентный уровень».

Как сообщает Record, Роналду может продолжить карьеру в клубах Европы или североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Действующее соглашение 40-летнего форварда с «Ан-Насром» истекает летом 2027 года. В его контракте прописана опция об отступных в размере €50 млн.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступает за «Ан-Наср» с 2023 года. Ранее Роналду представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В 2016 году в составе сборной Португалии форвард выиграл чемпионат Европы.

Таисия Орлова