Платы за мандаты

По уголовному делу политтехнолога Михаила Халуги и экс-сотрудника аппарата «Единой России» Марии Килиной, арестованных по обвинению в коммерческом подкупе, в Дзержинске задержали депутата гордумы Евгения Монахова. Расследование ситуации со сбором денег с депутатов, баллотировавшихся в восьмой созыв гордумы, началось летом 2025 года. По словам самих народных избранников, на допросы в СКР вызывали весь состав городской думы. Депутат Юрий Шахунц считает, что поборы политтехнолога, которого привел предыдущий мэр Дзержинска Иван Носков, сильно повредили репутации «Единой России». Сам господин Шахунц написал явку с повинной. По его подсчетом, с дзержинских депутатов могли собрать около 50 млн руб.

Выборы в гордуму Дзержинска закончились, но вопросы к депутатам у следователей остались

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Дзержинске в общественной приемной «Единой России» 27 января силовики задержали депутата городской думы Евгения Монахова. В итоге на пленарное заседание думы 28 января депутат не пришел, а его помощник сбрасывал телефонные звонки. В офисе ООО ОПО-2, где Евгений Монахов работает финансовым директором, в среду его также не видели. По словам мэра Дзержинска Михаила Клинкова, перед началом заседания депутаты гордумы постоянно спрашивали, что главе города известно о судьбе Евгения Монахова.

«Я не Следственный комитет, поэтому посоветовал всем обращаться с запросами в соответствующие органы»,— отметил мэр. Свое отношение к ситуации он высказывать не стал.

Знакомые с ситуацией источники в политических кругах Дзержинска утверждают, что единоросс был задержан по нашумевшему уголовному делу в отношении бывшего исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» в Дзержинске Марии Килиной и политтехнолога Михаила Халуги.

Как писал «Ъ-Приволжье», они были задержаны и арестованы в июне 2025 года и обвиняются в коммерческом подкупе. Дело якобы касается сборов денег с кандидатов за прохождение в гордуму на сентябрьских выборах: Михаил Халуга отвечал за формирование списков и ведение всей избирательной кампании. Речь шла о попадании кандидатов в некий «проходной список согласованных кандидатов», а при обыске у обвиняемых изъяли тетрадь с записями, кто и сколько сдал денег.

Председатель думы Дзержинска Виктория Николаева подтвердила, что осенью прошлого года всех муниципальных депутатов вызывали в Следственный комитет.

Говоря лично о себе, госпожа Николаева отметила, что перед выборами никому никаких денег не передавала, а ситуация внутри депутатского корпуса при ней не обсуждалась.

Входящий в депутатское объединение «Единой России» Юрий Шахунц рассказал, что во время визита в СКР подписал следователю явку с повинной. Он стал первым из депутатов, кого вовлекли в уголовное дело и после признания перевели в статус свидетеля. По словам депутата, он передал «определенную сумму наличными» политтехнологу, будучи уверенным в том, что его личные деньги пойдут на избирательную кампанию «Единой России» в Дзержинске и тех кандидатов-бюджетников, у которых нет своих средств на агитацию, организацию встреч с избирателями и прочие задачи.

«Все это происходило еще перед праймериз. Потом я в отделении партии узнал, что Халуга денег на выборы не передал. Он таким образом всех нас подставил, сильно навредив репутации “Единой России”.

Когда всех депутатов вызывали на допросы, у следствия уже была вся точная информация: кто и сколько средств отдал. В Дзержинске Халуге платили 14 человек из избиравшихся депутатов. Еще 11 депутатов не платили ничего. Как мне потом рассказали в СКР, всего было собрано около 50 млн руб.», — рассказал Юрий Шахунц.

По его словам, администратор избирательной кампании вел себя «уверенно и даже нагло», но в Дзержинске с ним все работали, потому что Михаила Халугу привел и представил тогдашний мэр Дзержинска Иван Носков, сказав, что политтехнолог будет заниматься списками и всей избирательной кампанией.

В региональном управлении СКР пока ситуацию с задержанием Евгения Монахова не комментируют. В ближайшее время ему могут избрать меру пресечения.

Адвокат арестованного Михаила Халуги также не комментирует ход расследования и позицию своего подзащитного до судебного разбирательства по делу. Известно, что заявление в правоохранительные органы подал один из депутатов-единороссов, также избравшийся в восьмой созыв гордумы. Сотрудники ФСБ задержали политтехнолога в картинной галерее незадолго до сентябрьских выборов. После этого выборным процессом в Дзержинске срочно занялся внутриполитический блок нижегородского правительства, которым руководит заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

В городе вся текущая работа по проведению избирательной кампании досталась новому мэру Дзержинска Михаилу Клинкову. В итоге муниципальные выборы завершились предсказуемо и без скандалов.

Роман Кряжев