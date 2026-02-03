Приговоренного к смертной казни участника протестов в Иране выпустили под залог
После угроз президента США Дональда Трампа ударить по Ирану в случае убийства протестующих смертные казни участников протестов были отменены. 31 января частника массовых протестов в Иране Эрфана Солтани, которого должны были казнить первым, выпустили под залог в размере около $16 тыс., сообщила норвежская организация Hengaw Organization for Human Rights.
Эрфан Солтани
Фото: Erfan Soltani / Reuters
26-летний Эрфан Солтани был арестован 8 января во время массовых протестов в Иране. 9 января прокурор Тегерана Али Салехи заявлял, что участники протестов, виновные в поджогах, уничтожении государственного имущества и вооруженных столкновениях с силовиками, будут приговорены к смертной казни. Как сообщали местные СМИ, власти намеревались казнить господина Солтани 14 января.