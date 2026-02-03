Ученые приравняли ультрапереработанные продукты к сигаретам

По уровню вреда здоровью человека продукты питания глубокой переработки (ultra-processed foods, UPF) ближе к сигаретам, чем к обычным продуктам, следует из публикации научного издания The Milbank Quarterly. По мнению ученых, ультраобработанные продукты должны регулировать на уровне табачной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ

К UPF относятся сладкие газированные напитки, чипсы, разнообразные сладости и снеки, произведенные промышленным способом с добавлением искусственных красителей и ароматизаторов. Их употребление вызывает зависимость: возникает чувство удовольствия, их хочется съесть побольше или есть чаще. Но их частое потребление опасно для здоровья.

Ученые призвали разработать новый процесс регулирования UPF, взяв за основу существующие правила для реализации табачных изделий. По словам исследователей, необходимо ограничить рекламу ультраобработанных продуктов и ее распространение в учебных и медицинских заведениях, а также повысить налоги на UPF и убрать маркировку о низком содержании жиров и отсутствии сахара. Такая маркировка, считают ученые, создает у потребителей иллюзию полезности таких продуктов.

Алена Миклашевская