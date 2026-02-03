Образовательные учреждения Казани 4 февраля будут работать в привычном режиме. Это касается школ и детских садов, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

В Казани 4 февраля школы и детсады вернутся к очному обучению

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В то же время занятия в художественных, спортивных и музыкальных школах, школах искусств, домах культуры и подростковых клубах пройдут в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что все школы работали дистанционно: в зданиях функционировали только дежурные классы и группы в детских садах. Это связано в введением 30 января плана «Буран» из-за непогоды.

Анна Кайдалова