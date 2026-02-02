В Казани план «Буран» продлили на 3 февраля из-за большого объема выпавших осадков. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

В Казани в связи с плохой погодой план «Буран» продлили на 3 февраля

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани в связи с плохой погодой план «Буран» продлили на 3 февраля

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Во вторник, 3 февраля, школы будут работать в дистанционном формате — в зданиях будут работать только дежурные классы и группы в детсадах. Занятия в музыкальных, художественных и спортивных школах, школах искусств, подростковых клубах и домах культуры отменены. Информация о режиме работы учреждений на среду, 4 февраля, будет сообщена дополнительно.

Работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

План «Буран» ввели вечером 30 января из-за непогоды.

