Форвард «Чикаго» Илья Михеев набрал 4 очка в матче против «Сан-Хосе»
«Чикаго Блэкхокс» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 6:3.
В составе «Чикаго» дубл сделал Райан Донато, по разу отличились Коннор Бедард, Коннор Мерфи, Сэм Ринцел и российский форвард Илья Михеев, который также отдал три результативных паса. У «Сан-Хосе» отметились Уилл Смит, Маклин Селебрини и защитник Шакир Мухамадуллин. Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров был заменен во втором периоде после четвертой пропущенной шайбы. Он отразил шесть бросков.
В других матчах дня «Вашингтон Кэпиталс» на своем льду одолел «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1. У победителей результативной передачей отметился форвард Александр Овечкин.
«Оттава Сенаторс» в гостях обыграл «Питсбург Пингвинс» со счетом 3:2. Форвард хозяев Егор Чинахов отдал результативный пас и забросил шайбу, ему ассистировал нападающий Евгений Малкин.
«Юта Маммот» на своей площадке разгромил «Ванкувер Кэнакс» — 6:2. Победная шайба на счету защитника Михаила Сергачева.
Два гола и передача Павла Бучневича не спасли «Сент-Луис Блюз» от гостевого поражения «Нэшвилл Предаторс». Матч завершился со счетом 6:5 в пользу хозяев