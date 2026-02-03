Форвард «Чикаго» Илья Михеев набрал 4 очка в матче против «Сан-Хосе»

«Чикаго Блэкхокс» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 6:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Geoff Stellfox / Getty Images Фото: Geoff Stellfox / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Фото: Geoff Stellfox / Getty Images Фото: Geoff Stellfox / Getty Images

В составе «Чикаго» дубл сделал Райан Донато, по разу отличились Коннор Бедард, Коннор Мерфи, Сэм Ринцел и российский форвард Илья Михеев, который также отдал три результативных паса. У «Сан-Хосе» отметились Уилл Смит, Маклин Селебрини и защитник Шакир Мухамадуллин. Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров был заменен во втором периоде после четвертой пропущенной шайбы. Он отразил шесть бросков.

В других матчах дня «Вашингтон Кэпиталс» на своем льду одолел «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1. У победителей результативной передачей отметился форвард Александр Овечкин.

«Оттава Сенаторс» в гостях обыграл «Питсбург Пингвинс» со счетом 3:2. Форвард хозяев Егор Чинахов отдал результативный пас и забросил шайбу, ему ассистировал нападающий Евгений Малкин.

«Юта Маммот» на своей площадке разгромил «Ванкувер Кэнакс» — 6:2. Победная шайба на счету защитника Михаила Сергачева.

Два гола и передача Павла Бучневича не спасли «Сент-Луис Блюз» от гостевого поражения «Нэшвилл Предаторс». Матч завершился со счетом 6:5 в пользу хозяев

Таисия Орлова