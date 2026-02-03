Трамп требует от Гарварда выплаты компенсации в $1 млрд

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что его администрация больше не ведет переговоров с Гарвардским университетом. Вместо этого она требует от вуза $1 млрд компенсации ущерба за пропаганду антисемитизма и вокизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В 2025 году Министерство образования США лишило заведение госфинансирования на сумму $2,2 млрд и $60 млн по контрактам. Ведомство также аннулировало два гранта на $2,7 млн и уведомило университет, что тот не получит новых грантов от правительства, пока не запретит пропалестинские акции протеста в вузе. В мае Трамп запретил Гарварду принимать новых иностранных студентов.

В июле 2025 года стало известно, что Гарвардский университет готов заплатить $500 млн для урегулирования спора с Белым домом. Однако переговоры между сторонами конфликта ни к чему не привели.

«Это должно быть уголовное, а не гражданское дело, и Гарварду придется столкнуться с последствиями своих неправомерных действий»,— написал господин Трамп.— «Теперь мы требуем $1 млрд компенсации и в дальнейшем не желаем иметь ничего общего с Гарвардским университетом».

Кирилл Сарханянц