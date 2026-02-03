NYT узнала о готовности Ирана свернуть ядерную программу для деэскалации

Иран готов закрыть или приостановить свою ядерную программу, чтобы избежать эскалации в конфликте с США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских и американских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA / ТАСС Фото: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA / ТАСС

Собеседники издания отметили, что Тегеран предпочел бы предложение выдвинутое США в прошлом году. Тогда Вашингтон предложил создать региональный консорциум по производству ядерной энергии. Собеседники издания отметили, что урегулирование ситуации специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсуждают в переписке.

По данным NYT, дипломаты из Турции, Египта, Омана и Ирака вели переговоры с иранской и американской сторонами, чтобы избежать эскалации в регионе. Как сообщили два иранских чиновника, недавно в Иран приезжал премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани «в рамках дипломатических усилий».

26 января господин Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам с США, если с американской стороны не будет «угроз и необоснованных ожиданий».