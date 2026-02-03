«Интерфакс»: при вывозе рублей на $10 тыс. придется раскрыть их происхождение

При вывозе из России крупных сумм в рублях физлицам придется объяснять таможне происхождение денег, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект указа президента. С 1 сентября 2026 года, согласно документу, будет, среди прочего, введен лимит на вывоз в страны ЕАЭС наличных рублей (от $10 тыс.).

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Вывезти рубли сверх лимита можно будет только через международные аэропорты, но с уведомлением таможни, следует из проекта указа. В уведомлении нужно будет указать источник денег, а также сообщить, с какой целью вывозится сумма.

Для юрлиц и ИП лимита не будет, но вывоз любой суммы возможен только через аэропорты с уведомлением. На банки правила не распространяются. Как отмечает «Интерфакс», цель таких нововведений — борьба с выводом капитала и отмыванием доходов. Сейчас вывоз рублей не ограничен.