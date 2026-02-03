Шайба Капризова в овертайме принесла «Миннесоте» победу над «Монреалем»

«Миннесота Уайлд» на своем льду в овертайме победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

У «Миннесоты» дублем отметился российский форвард Кирилл Капризов, который стал автором победной шайбы. Также отличились Юэль Эрикссон Эк и Брок Фабер. У «Монреаля» голы забили Брендан Галлахер, Иван Демидов и Кирби Дак.

В текущем сезоне Кирилл Капризов набрал 69 (32 гола+37 результативных передач) очков в 57 матчах. Он занимает седьмое место в бомбардирской классификации. Иван Демидов записал в свой актив 46 (12+34) очков за 56 встреч. Нападающий возглавляет бомбардирскую гонку новичков.

«Миннесота», набравшая 76 очков в 57 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Монреаль» с 70 баллами по итогам 56 игр располагается на третьей строке Атлантического дивизиона.

Таисия Орлова