На Кубани подняли вопрос открытия в районах отделений адаптивной физкультуры

Исполняющий обязанности министра спорта Краснодарского края Серафим Тимченко озвучил на планерном заседании Законодательного собрания Кубани проблему отсутствия в ряде муниципалитетов отделений адаптивной физкультуры. По его словам, в настоящее время в десяти муниципальных образованиях таких отделений нет.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поручил депутатам оказывать содействие в решении данного вопроса при работе в избирательных округах. Профильный комитет краевого парламента в мае должен вернуться к рассмотрению проблемы. Спикер акцентировал внимание коллег на том, что развитие адаптивного спорта — одна из ключевых социально значимых задач государства.

«В стране действует госпрограмма "Спорт России", направленная на вовлечение в регулярные тренировки не менее 70% населения, в том числе за счет развития адаптивного спорта. Наша задача на региональном уровне сделать спорт максимально доступным для всех категорий граждан»,— сказал председатель ЗСК.

Серафим Тимченко сообщил, что, по данным 2025 года, более 444 тыс. инвалидов в Краснодарском крае ведут активный образ жизни. Тренироваться они могут на базе 969 спортивных учреждений. Для инвалидов разного возраста действуют 38 отделений адаптивного спорта в 34 муниципалитетах края.

В настоящее время, по словам господина Тимченко, основные усилия сосредоточены на обеспечении доступности спортивной инфраструктуры, расширении сети специализированных отделений для этой категории граждан. «Рост количества объектов, приспособленных к занятиям для инвалидов, с 2023 года составляет 15%. На этот год заложены средства на капремонт и дооснащение не менее 30 объектов»,— сказал и. о. главы минспорта края.

Также Серафим Тимченко рассказал парламентариям, что уже проработан вопрос организации соревнований для ветеранов СВО.

Председатель профильного комитета ЗСК Сергей Носов заявил о необходимости выстроить системную работу по вовлечению людей с инвалидностью в регулярные тренировки и соревновательную практику с учетом Единого открытого календарного плана спортивно-массовых мероприятий, транспортировки спортсменов и команд на соревнования. Особое значение, считает депутат, нужно уделить разработке системы информационного освещения, чтобы в каждом населенном пункте данная категория граждан знала о месте и времени занятий, действующих секциях и механизмах записи.

Юрий Бурлачко отметил положительную динамику в деятельности профильного министерства по развитию адаптивного спорта, обратив внимание на необходимость дальнейшего межведомственного взаимодействия.

