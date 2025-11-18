В Челябинске задержали адвоката по подозрению в посредничестве при даче взятки

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали адвоката региональной адвокатской палаты, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Устанавливаются иные участники противоправной деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ.

По версии следствия, представитель адвокатского сообщества убедил доверителя, осужденного по уголовному делу, что поможет смягчить обвинительный приговор. «Заручившись поддержкой в правоохранительных органах, злоумышленник предложил услуги в качестве посредника при передаче взятки должностным лицам», — говорится в сообщении.

Предварительная сумма взятки составила не менее 2 млн руб. При передаче денег адвоката задержали.

Уголовное дело расследует СУ СК России по Челябинской области. По данным ведомства, адвокат получил деньги от жены доверителя уже после того, как последнему по договоренности смягчили приговор.