Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки передал лидеру Мьянмы послание президента России Владимира Путина. В послании была подтверждена «нацеленность на углубление двустороннего сотрудничества», заявил он в интервью ТАСС.

Главной целью поездки господин Шойгу назвал выражение поддержки руководству Мьянмы в связи с проведением выборов «в условиях попыток извне навязать лживые нарративы об изоляции» страны. Секретарь Совбеза рассказал, что в состав российской делегации входили руководители силовых и экономических ведомств, а также российских компаний, по линии которых прошли отдельные контакты «по отраслевым направлениям». «Это позволило выработать конкретные алгоритмы для продвижения дальнейшего сотрудничества»,— добавил Сергей Шойгу.

В сентябре 2025 года Владимир Путин принял в Кремле и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайна. Вчера с ним же встретился секретарь российского Совбеза во время визита в Мьянму. Парламентские выборы в стране прошли в декабре и январе. Победу одержала Партия солидарности и развития Союза. В России назвали выборы «состоявшимися в соответствии с международным правом».