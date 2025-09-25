Путин встретился с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайна. В начале встречи Владимир Путин сказал, что правительства двух стран напряженно работают над реализацией договоренностей, которые были достигнуты в марте.

«Сегодня у нас есть возможность сверить часы, посмотреть, как мы двигаемся по всем этим направлениям»,— сказал господин Путин.

Мин Аун Хлайн поблагодарил российского президента за приглашение. Он рассказал, что для улучшения отношений с Москвой Мьянма открыла два консульства в Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также планирует открыть генеральное консульство во Владивостоке. «Россия — большая страна. Если мы посмотрим (на.— "Ъ") восток и запад — очень длинная у вас территория, поэтому мы открываем генеральные консульства Мьянмы, чтобы помочь дальнейшему сотрудничеству между нашими странами»,— сказал он

До этого Мин Аун Хлайн поучаствовал в заседании форума «Мировая атомная неделя», которое прошло сегодня в Москве. В нем же поучаствовали главы Белоруссии, Эфиопии, Ирана, Узбекистана, Армении, а также выступил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.