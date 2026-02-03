Три человека пострадали при обстрелах Курской области за сутки

С 9:00 2 февраля до 7:00 3 февраля над Курской областью сбили как минимум 23 беспилотника. Также было зафиксировано десять сбросов взрывных устройств и 25 артиллерийских обстрелов отселенных районов. В результате пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Все пострадавшие установлены в результате атаки дронов в селе Михайловка Рыльского района. Речь идет о 54-летнем мужчине, 49-летней и 38-летней женщинах. В населенном пункте получили разрушения два автомобиля.

Также в Рыльском районе в результате ударов ВСУ уничтожен автомобиль, повреждены кузов и остекление еще одной машины. В Беловском районе посечены фасад и остекление дома.

По данным Минобороны, ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией десять дронов, в том числе один над Курской областью.

Алина Морозова