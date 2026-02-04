Сегодня исполняется 62 года председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Вячеслав Викторович! Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения! Ваш жизненный путь неразрывно связан со служением Родине — от работы в регионе до эффективного и результативного председательства в Государственной думе. Сегодня нижняя палата парламента — это площадка для выработки законов, направленных на долгосрочное развитие России, укрепление ее суверенитета и защиту интересов граждан. Ваша принципиальная позиция, способность слышать разные точки зрения и убежденность в том, что благополучие россиян должно оставаться главным ориентиром государственной политики, заслуженно являются примером для законодателей и общественных деятелей. Желаю Вам крепкого здоровья, мудрости в каждом решении и новых успехов в ответственной работе!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»