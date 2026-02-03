Два «Сапсана» до Петербурга задержали на 40 минут по техническим причинам

Два поезда «Сапсан» №756 и №758 из Москвы в Санкт-Петербург по техническим причинам задерживаются в пути следования. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД). Время задержки составит до 40 минут.

В ОЖД сообщили, что делают все необходимое для сокращения задержки. Пресс-служба призвала проверять актуальное расписание в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте ОАО «РЖД».

Пассажиров Московской железной дороги (МЖД) также предупредили, что поезда на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях следуют с отклонением от графика. Составы задерживаются по техническим причинам из-за морозов, сообщила пресс-служба МЖД.