Три сибирских региона вошли в топ субъектов РФ по числу иностранных студентов

По итогам 2025 года количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, превысило 400 тыс. человек. Три региона Сибирского федерального округа вошли в топ-10 субъектов РФ по числу обучающихся из других стран, следует из данных Минобрнауки, пишет «Ъ».

Томская область расположилась в рейтинге на четвертом месте — 12,161 иностранных студентов (17,5% от всех обучающихся в регионе). На шестом месте находится Омская область — 9,4 тыс. (12,6%), восьмое место заняла Новосибирская область — 7548 (7,2%).

Всего в России обучаются студенты из 179 стран, большая их часть прибыла из СНГ, Китая и Индии. По данным министерства, доля иностранцев среди студентов российских вузов в 2025 году достигла 8,5%.

Александра Стрелкова