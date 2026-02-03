Рябков напомнил о необходимости привлечь Британию и Францию к переговорам по ДСНВ

Россия не будет делать США демаршей перед истечением срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. По мнению дипломата, чтобы переговоры по контролю над вооружениями обрели многосторонний характер, к ним должны присоединиться Франция и Великобритания.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Рябков заверил, что Россия готова к новой реальности, в которой будут отсутствовать какие-либо ограничения в области вооружений. «Мы просчитывали, предполагали, что такое может случиться, ничего неожиданного нет в этом, и основания для какой-то драматизации происходящего мы тоже не видим»,— сказал замминистра на встрече с журналистами в посольстве РФ в КНР.

При этом Сергей Рябков уточнил, что диалог по стратегической стабильности невозможен без изменения внешней политики Вашингтона по отношению к Москве. «Нужны далеко идущие сдвиги, перемены к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами»,— отметил дипломат.

В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года, если США возьмут на себя те же обязательства. Президент США Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа не дал. В январе он сказал, что можно заключить соглашение «получше» и с участием Китая.

