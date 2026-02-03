МВД предложило ужесточить ответственность за оборот героина

МВД России призвали ужесточить ответственность за оборот героина. Министерство предложило снизить количество граммов для определения значительного, крупного и особо крупного размера этого наркотика для статей УК. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно пояснительной записке, проект предлагает снизить значения по размерам героина, установленные в октябре 2012 года. Согласно им, значительный размер героина составляет свыше 0,5 г, крупный размер — свыше 2,5 г, особо крупный — свыше 1 кг. В инициативе предлагается сократить эти значения до 0,1 г, 0,5 г и 100 г соответственно.

Такую меру объяснили тем, что героин — один из наиболее часто изымаемых из незаконного оборота наркотиков в России. Он занимает четвертое место на российском наркорынке по количеству отравлений людей и по частоте его идентификации в составе веществ. За хранение наркотиков без цели сбыта в значительном размере предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, в крупном размере — до 10 лет, в особо крупном — до 15 лет (ст. 228 УК РФ).

В мае Верховный суд (ВС) России призвал смягчить наказание за незаконный оборот наркотических и психотропных средств без цели сбыта и снизить максимальные сроки тюремного заключения. Согласно статистике судебного департамента при ВС, в 2024 году за преступления, связанные с наркотиками, осуждено по основной и дополнительной квалификации 69,9 тыс. человек, из них 50,8 тыс. — непосредственно по 228-й статье УК. Самые распространенные наказания по этой статье — штраф, условное или реальное лишение свободы. Тюремные сроки получил каждый пятый осужденный, чаще всего в пределах от трех до пяти лет.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Народная" наркотическая в цифрах и графиках».